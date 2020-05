Ein 80 Jahre alter Mann aus Lingenfeld hat am Donnerstag die Polizei zum wiederholten Mal in Trab gehalten, wie die Beamten am Freitag mitteilten. „Sage und schreibe dreimal wurde er am selben Tag vermisst beziehungsweise als hilflose Person gemeldet“, heißt es im Polizeibericht.

Zuerst sei der an Demenz erkrankte Mann gegen 11 Uhr als hilflose Person in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld gemeldet worden. Die Angehörigen brachten ihn daraufhin nach Hause. Gegen 13.25 Uhr sei er wieder als vermisst gemeldet worden. Die Polizeibeamten fanden den Senior gegen 14.50 Uhr in der Straße „Im Alten Zoll“ in Lingenfeld und brachten ihn zu seinen Angehörigen. Kurz vor 21 Uhr sei der 80-Jährige dann zum dritten Mal als hilflose Person an der Kreisstraße zwischen Lingenfeld und Germersheim gemeldet worden. Die Beamten brachten ihn zur Dienststelle, wo er von seinen Angehörigen abgeholt wurde.

„Da sich entsprechende Fälle mit dem 80-Jährigen in jüngster Zeit häufen, bleibt zu hoffen, dass in naher Zukunft eine Unterbringungsmöglichkeit für ihn gefunden wird, in welcher er adäquat betreut werden kann“, wünscht sich die Polizei.