Eine 80-jährige Frau hat sich am Montag in Worms bei einer Fahrt mit dem Linienbus verletzt. Nachdem die Seniorin gegen 11 Uhr in der Alzeyer Straße in einen Bus der Linie 401 gestiegen war, sei der Fahrer ruckartig angefahren, bevor sie einen Sitzplatz erreichen konnte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor die 80-Jährige das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich eine Kopfverletzung und zwei Brüche an den Handgelenken zu. Ein Fahrgast half der Frau wieder auf, ehe sie im Stadtteil Leiselheim den Bus wieder verließ. Nach einer Untersuchung im Klinikum wurde sie stationär aufgenommen, der Unfall wurde laut Bericht am Abend zur Anzeige gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.