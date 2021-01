Bei einem Zimmerbrand am Sonntagabend in Schriesheim sind vier Bewohner leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, brach der Brand gegen 23.30 Uhr in einem Wohnzimmerschrank aus. Die Ursache ist bislang unbekannt. Das Feuer erfasste die Holzdecke, konnte aber von der Freiwilligen Feuerwehr Schriesheim schnell gelöscht werden. Der 51-jährige Wohnungsinhaber, sowie seine 35-jährige Frau konnten rechtzeitig die Wohnung verlassen, kamen jedoch aufgrund des Verdachtes auf eine Rauchgasintoxikation ebenso, wie zwei weitere Bewohner des Hauses in umliegende Kliniken. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 80.000 Euro. Die Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr unbewohnbar.