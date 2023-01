In der Mensa einer Schule in Esslingen hat ein Unbekannter eine Feuerwerksrakete gezündet - dabei wurden acht Schüler im Alter zwischen 16 bis 19 Jahren leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Rakete am Freitagmorgen auf Bodenhöhe durch den Raum geflogen und explodiert. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.