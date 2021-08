Der Schwerpunktgemeinde Bann wurden insgesamt 794.000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm für Sanierungsarbeiten am Haus der Vereine und für die bauliche Beratung privater Bauherren bewilligt, teilt das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. „Mit dem gewährten Zuschuss in Höhe von 790.000 Euro kann das Haus der Vereine auf den neuesten Stand der Technik gebracht und barrierefrei ausgebaut werden. So profitieren alle Generationen vom neuen alten Dorfzentrum“, sagt Innenminister Roger Lewentz. Mit einem weiteren Zuschuss in Höhe von 4000 Euro zur Förderung der baulichen Beratung privater Bauvorhaben könne die Ortsgemeinde Bann Interessentinnen und Interessenten ein Beratungsangebot für ortstypische Sanierung anbieten. Schwerpunkte der Dorferneuerung sind vor allem Projekte in den Ortskernen, die Impulse geben, um diese neu zu beleben oder als Mittelpunkt des dörflichen Lebens zu erhalten.