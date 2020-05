Vermutlich wegen eines Schwächeanfalls hat eine 79-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag in Mannheim-Neckarau auf das Gas- anstatt aufs Bremspedal getreten. Die Folge: Die Seniorin fuhr laut Polizei durch ein halb geschlossenes Garagentor und schließlich gegen eine Wand. Dabei verletzte sie sich schwer. Nach medizinischer Erstversorgung durch einen Nachbarn wurde die 79-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden.