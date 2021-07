Eine 77 Jahre alte Frau aus dem südpfälzischen Pleisweiler-Oberhofen wird seit dem späten Donnerstagnachmittag vermisst. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Vermisste heißt Gerlinde Feidler, leidet laut Polizei unter Demenz, soll aber gut zu Fuß sein. Sie sei gegen 17.20 Uhr kurz nach draußen gegangen, aber nicht zurückgekehrt. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein helles Oberteil, eine dunkle Hose und helle Schuhe.

Die Frau wird laut Polizei am Abend mit einer Drohne, einem Hubschrauber und Hunden von Feuerwehr und Polizei gesucht. Wer sie gesehen hat oder etwas über ihren Aufenthaltsort sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06343/93340 an die Polizei in Bad Bergzabern zu wenden.