Die neue Corona-Landesverordnung in Baden-Württemberg beschränkt die Besucherzahl bei Veranstaltungen vorerst auf 750 – und das schon ab Samstag. Dies zwingt die Rhein-Neckar Löwen, die Ticket-Vergabe zu den Heimspielen im Dezember sehr kurzfristig anzupassen, bereits für das Duell gegen die Füchse Berlin am Samstag (20.30 Uhr) in der SAP-Arena. Die wenigen verfügbaren Plätze werden zwischen Hospitality- und Public-Kunden aufgeteilt. Für den Fan-Bereich gibt es ein Losverfahren unter den Dauerkarten-Kunden. Es werden ausschließlich Zusagen verschickt. Es gilt nach wie vor die 2G+-Regel.