Papst Franziskus hat am Dienstag rund 50.000 Ministrantinnen und Ministranten aus aller Welt auf dem Petersplatz in Rom empfangen – darunter 750 aus dem Bistum Speyer. Das geht aus einer Mitteilung des Bistums vom Mittwoch hervor. „Die Stimmung war super. Ich war vor sechs Jahren schon mal da, aber damals habe ich es nicht geschafft, den Papst zu sehen – da war ich noch zu klein. Heute habe ich seinen Kopf über die Köpfe herausragen sehen und konnte ein Foto von ihm machen. Das war schon ein Highlight für mich“, berichtete Maximilian (18), Ministrant aus Frankenthal, im Anschluss an die Papstaudienz, bei der rund 40 Grad Celsius herrschten. Franziskus richtete herzliche Worte an die jungen Menschen. Bei seiner zum Teil auf Deutsch gehaltenen Predigt griff er das Motto „Mit dir“ auf und forderte die Ministrantinnen und Ministranten dazu auf, zu ihren Nächsten zu sagen: „Ich bin mit dir, nicht mit Worten, sondern mit Taten, mit Zeichen, mit dem Herzen, mit konkreter Nähe.“