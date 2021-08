Apple-Chef Tim Cook hat zu seinem zehnjährigen Jubiläum an der Spitze des US-Technologieriesen einen Bonus im Wert von rund 750 Millionen Dollar bekommen. Der 60-Jährige erhielt mehr als fünf Millionen Apple-Aktien und verkaufte diese für 751 Millionen Dollar (rund 638 Millionen Euro). Das geht aus einem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokument hervor. Cook hatte die Aktienoptionen 2011 zugesprochen bekommen, als er den erkrankten Apple-Gründer Steve Jobs als Konzernchef ablöste. Festgeschrieben war, dass Cook die Aktien erst nach zehn Jahren erhält. Rund 1,1 Million der Aktien waren dabei an die Kursentwicklung zwischen 2018 und 2021 gekoppelt. Der Wert der Aktien des iPhone-Herstellers verdreifachte sich in dieser Zeit. Apple wird inzwischen mit mehr als 2,4 Billionen Dollar bewertet. Laut dem bei der SEC eingereichten Dokument besitzt Cook noch rund 3,2 Millionen Apple-Aktien mit einem derzeitigen Wert von 483 Millionen Dollar. Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ schätzt das Gesamtvermögen des Konzernchefs auf rund 1,4 Milliarden Dollar.