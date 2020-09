In Rheinland-Pfalz werden 75 zusätzliche Stellen in den Gesundheitsämtern geschaffen. Das Geld dafür stammt aus Bundesmitteln des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz. Bis Ende 2021 sollen die Stellen mit Ärzten und weiterem Fachpersonal besetzt sein. Die 24 Gesundheitsämter im Land haben bereits jetzt Probleme mit der Nachbesetzung frei werdender Stellen. Die Arbeit in den Ämtern soll künftig bereits im Rahmen des Medizinstudiums einen größeren Stellenwert einnehmen. Der Pakt sieht außerdem Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten vor und eine bessere IT-Ausstattung. Zu Beginn der Corona-Pandemie ist aufgefallen, dass die Gesundheitsämter bundesweit ihre Meldungen noch immer per Fax verschicken statt moderne digitale Übertragungswege zu nutzen.