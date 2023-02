Staatsanwaltschaft ermittelt noch

Eine Woche nach dem Unfalltod eines Service-Technikers im Tadano-Werk Dinglerstraße sind die genauen Umstände des Unglücks noch nicht geklärt. Die Belegschaft trauert.

Hund wird eingeschläfert

Der Hund, der in Neuhofen eine Seniorin totgebissen hat, wird eingeschläfert. So begründet die zuständige Behörde den Schritt.

Bluttat in Oggersheim: 100 Polizisten bei Demos

Ein Somalier hat in Oggersheim nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zwei Männer getötet. Da es sich bei den Opfern um Deutsche handelt, haben Neonazis eine Demonstration angekündigt. Auch eine Gegendemonstration soll es geben. Die Polizei ist alarmiert.

Kerosinablass: Keine neue Messstelle

Immer wieder kommt es vor, dass Flugzeuge Kerosin über der Pfalz ablassen müssen. In Weilerbach im Kreis Kaiserslautern fordert man deshalb eine neue Luftqualitäts-Messstelle. Das Land hat nun abgelehnt – mit einer interessanten Begründung.

Die Dubai-Connection

Ein falscher Scheich, große Projekte, Millionen, die scheinbar im Wüstensand von Dubai versickerten – und in den Taschen eines Strippenziehers in der Pfalz landeten. Der Fall hat das Landgericht Kaiserslautern beschäftigt. Nun gibt es ein Urteil.

Grundsteuer: 75 der Erklärungen da

Von den rund 2,5 Millionen in Rheinland-Pfalz erwarteten Grundsteuererklärungen sind zum Fristende am 31. Januar bereits etwa drei Viertel eingereicht worden. Auch Zahlen zu den bisher eingereichten Widersprächen hat das Land bereits parat.

War die Aussetzung der Wehrpflicht ein Fehler?

Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält große Stücke auf die Wehrpflicht. Was bedeutet das für die Zukunft der Bundeswehr?

Feuer in Seniorenresidenz

In der Seniorenresidenz am Kirchheimbolander Schlossgarten ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Mögliche Serienmorde: Polizei fasst Verdächtigen

Er soll zwei Seniorinnen getötet haben und auch für den Raubüberfall auf einen 83 Jahre alten Mann in der Region verantwortlich sein: Nun ist ein Verdächtiger in Schwäbisch Hall gefasst worden.

Campinggebiet: Stockender Rückbau wird zum Problem

Vor mehr als einem Jahr sind viele Pachtverträge mit den Eigentümern von Grundstücken, die früher zum Campinggebiet „Auf der Au" gehörten, ausgelaufen. Doch auf nicht wenigen Flächen befinden sich immer noch die Hinterlassenschaften von Campern.