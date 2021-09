Das ist noch einmal gut ausgegangen: Ein 75-jähriger Mann aus Mutterstadt ist am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr in einem Waldstück bei Roncesvalles in Spanien durch die dortige Bergrettung aufgegriffen worden. Zuvor hatte seine Tochter, die ebenfalls in Mutterstadt wohnt, den Mann der Polizei als vermisst gemeldet. Der Vater, der sich derzeit zum Wandern auf dem Jakobsweg in Frankreich im Grenzgebiet zu Spanien aufhält, habe ihr am Mittag mehrere Nachricht per Handy geschickt und berichtet, dass er sich verlaufen habe und nicht mehr wisse, wo er aktuell sei. Telefonisch war der Mann nicht zu erreichen, wo er sich genau aufhalte, sei aus den Nachrichten nicht ersichtlich gewesen. Die Polizei nahm in Zusammenarbeit mit dem Landes- und Bundeskriminalamt Kontakt mit den ausländischen Behörden in Frankreich und Spanien auf. Nachdem der Senior wohlauf gefunden war, kam er dennoch zur Sicherheit in ein Krankenhaus. Die Behörden informierten die Tochter umgehend darüber, dass ihr Vater wohlauf sei.