Eine Frau ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Wohnhausbrand in Norheim (Landkreis Bad Kreuznach) schwer verletzt worden. Als die 75-Jährige wegen einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde, war ihr Zustand lebensbedrohlich, wie die Polizei mitteilte. Zu ihrem gegenwärtigen Gesundheitszustand konnte eine Polizeisprecherin am frühen Donnerstagmorgen zunächst keine Angaben machen. Zwei Katzen und ein Hund kamen bei dem Feuer ums Leben. Einen zweiten Familienhund konnte die Feuerwehr retten.

Der Brand brach demnach kurz nach Mitternacht in einem Wohn- und Schlafzimmer im Erdgeschoss des Mehrgenerationenhauses aus. Der ausgeschlagene Brandmelder warnte die ebenfalls in dem Haus lebende Familie der 75-Jährigen. Ihr 42-jähriger Sohn rettete sie aus dem brennenden Gebäude, nachdem er und seine Familie es zuvor noch selbst verlassen konnten.

Neben der schwer verletzten Großmutter wurden auch die übrigen fünf Familienmitglieder vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war bislang unklar und werde nun durch die Kriminalpolizei ermittelt, hieß es. Auch zur Schadenhöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.