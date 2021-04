Bei den Corona-Schutzimpfungen gibt es einen neuen Tagesrekord: Am Mittwoch wurden in Deutschland insgesamt 738.501 Dosen verabreicht, wie das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit sind nun knapp 5,3 Millionen Menschen vollständig geimpft, was 6,3 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht.

Mindestens eine Dosis bekamen knapp 14,8 Millionen Menschen oder 17,8 Prozent aller Deutschen. Auch hier gab es einen neuen Tagesrekord. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden für Mittwoch 662.711 Erstimpfungen verzeichnet, davon 372.205 durch niedergelassene Ärzte. Hinzu kamen 75.790 Zweitimpfungen.