Ein 73 Jahre alter Frankenthaler ist nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag an der Ecke Neumayerring/Bahnhofstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Den Beamten zufolge wollte ein 30-Jähriger gegen 17.15 Uhr von der Bahnhofstraße mit seinem Pkw nach links in den Neumayerring abbiegen. Dabei übersah er den älteren Mann, der von Richtung Bahnunterführung die Straße an der Fußgängerampel überqueren wollte, und erwischte ihn mit der linken Vorderseite seines Mercedes. Den Polizisten gegenüber gab der Fahrer an, von der tiefstehenden Sonne geblendet gewesen zu sein. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fußgänger laut Polizei in eine Klinik nach Ludwigshafen. Am Auto sei etwa 800 Euro Schaden entstanden. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.