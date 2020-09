Ein 73-jähriger Mann ist am Freitagmittag in Rheingönheim ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurde der Mann gegen 13.30 Uhr vor seiner Haustür in der Bürgermeister-Horlacher-Straße von einem Unbekannten angesprochen. Der Fremde bat um Hilfe. Während des Gesprächs habe der Täter dem 73-Jährigen plötzlich den Geldbeutel entrissen. Dieser enthielt mehrere Hundert Euro. Der Täter flüchtete danach zu Fuß. Der 73-Jährige konnte zum Unbekannten nur sagen, dass dieser hager sei und ein südländisches Erscheinungsbild habe. Der Mann trug ein T-Shirt und eine dunkle Hose. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.