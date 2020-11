Mit Hammer und Schraubenzieher hat sich am Mittwochnachmittag ein Mann an mehreren Kaugummiautomaten in der Brühler Kirchenstraße zu schaffen gemacht. Eine Zeugin informierte daraufhin die Polizei. Wie die Beamten mitteilen, trafen sie den 72-Jährigen vor Ort auch an und kontrollierten sein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug. Darin gelagert waren: acht Kaugummiautomaten, Werkzeug sowie zahlreiche Schlüssel. Wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall werde jetzt gegen den 72-Jährigen ermittelt. Der Mann habe am Mittwoch widersprüchliche Angaben dazu gemacht, woher die Automaten kommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/83397-0 zu melden.