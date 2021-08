Am Mittwochmittag ist ein 72 Jahre alter Motorradfahrer auf einer Landstraße im südhessischen Oberzent bei einem schweren Unfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Motorradfahrer auf der in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Mercedes. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Der 83-jährige Fahrer des Mercedes wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallrekonstruktion hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Gutachter beauftragt.