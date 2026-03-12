Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Harthausen ist ein 71 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde der Senior gegen 9.30 Uhr auf dem Weg zwischen der Prinz-Luitpold-Straße und dem sogenannten Friedhofspfad neben seinem Roller liegend gefunden. Der Unfallhergang ist bislang nicht klar. Die Polizei sucht deshalb nach möglichen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.