Eine 71 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstagabend in der Ixheimer Straße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Seniorin gegen 23 Uhr die Fahrbahn an einem Zebrastreifen in Richtung Finkenstraße überqueren. Ein 27-Jähriger, der mit seinem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs war, übersah die Frau, die vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Die 71-Jährige zog sich eine Schürfwunde am Ellenbogen zu und klagte über Schmerzen im Nacken. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da am Auto keine Schäden zu erkennen waren, vermutet die Polizei, dass der 27-Jährige sein Auto vor dem Zusammenprall noch stark abgebremst hat. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei telefonisch unter 06332/9760 oder per E-Mail entgegen.