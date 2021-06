Im letzten Testspiel vor der Europameisterschaft gewann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend in Düsseldorf 7:1 (5:0) gegen Lettland. Die Auswahl von Bundestrainer überzeugte in spielerischer Hinsicht. Robin Gosens, Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané erzielten die Tore für Deutschland, dazu kam noch ein Eigentor. Ein höherer Sieg war möglich. Torhüter Manuel Neuer bestritt sein 100. Länderspiel, ärgerte sich ein wenig über das Gegentor durch Aleksejs Saveljevs. Der Auftritt macht Mut. Am Dienstag wartet zum Auftakt Frankreich.