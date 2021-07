Im Katastrophengebiet im Norden des Landes sind nach Auskunft der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach derzeitigem Stand 17 Schulen so zerstört, dass kein Unterricht mehr stattfinden kann. Für mehr als 7000 Schülerinnen, Schüler und ihre Lehrkräfte müssten Ausweichquartiere gesucht werden. Von den Fluten zerstört wurden auch zehn Kitas im Land. Diese hätten inzwischen fast alle spontane Angebote von Nachbarkitas erhalten, dort Räume zu nutzen, berichtete Hubig im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Nach Monaten der Pandemie müssen die Menschen jetzt auch noch diese schreckliche Hochwasserkatastrophe erleben“, sagte die Ministerin. Um so wichtiger sei es, „dass die Kita- und Schulgemeinschaften zusammenbleiben“. Ziel sei, dass alle Kinder und Jugendlichen am 30. August in eine Schule gehen können – vielleicht mit reduzierter Stundenzahl, vielleicht im Schichtbetrieb.

Mehr zum Thema lesen Sie hier