Im saarländischen Losheim-Rimlingen wurde am Samstagnachmittag, 26. September, ein 55-Jähriger von einem 700 Kilogramm schweren Stahlträger getroffen. Laut Polizei war der Mann mit dem Bau einer privaten Lagerhalle aus Stahl beschäftigt. Um den Stahlträger am Hallendach zu befestigen, wurde er mithilfe einer Traktorgabel in die Höhe gehoben. Wohl wegen Regennässe sei der Träger aus anderthalb Metern Höhe von der Gabel gerutscht und habe den 55-Jährigen an Kopf und Brust getroffen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins Saarbrücker Winterberg-Krankenhaus geflogen. Der Patient sei inzwischen außer Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt nun gegen den Benutzer des Traktors und den Bauherrn wegen fahrlässiger Körperverletzung.