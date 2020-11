Nach dem Brand in Oberhausen in der Nacht zum Donnerstag mit drei Verletzten ist die 70 Jahre alte Bewohnerin trotz zunächst erfolgreicher Reanimation noch am selben Tag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen Das teilte die Polizei Karlsuhe jetzt mit. Vorsorglich wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft die Obduktion beantragt.

Für die Brandermittler der Kriminalpolizei kommt ersten Einschätzungen zufolge als Brandursache eine eingeschaltete Herdplatte in Betracht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bisher nicht.

Beim Brand einer Küche in der Oberhausener Kolpingstraße waren in der Nacht zum Donnerstag alle drei Bewohner durch Rauchgas verletzt worden. Eine 70 Jahre alte Frau schwebte in Lebensgefahr, so die Polizei. Ab etwa 2.15 Uhr hatten Zeugen den Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte bei starker Rauchentwicklung das Feuer im Obergeschoss eines auf dem Anwesen stehenden Vorderhauses ausgemacht werden.

Während sich der 73-jährige Bewohner im rauchfreien Bereich zum Balkon begab und mittels Steckleiter von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden konnte, wurde seine 70-jährige Frau leblos im Wohnzimmer angetroffen. Unter Einsatz von Notarzt und Rettungsdienst konnte sie reanimiert werden und kam in eine Klinik. Gegen 3 Uhr war der Brand gelöscht. Eine im Erdgeschoss lebende 69 Jahre alte Bewohnerin brachte sich zuvor selbst in Sicherheit.