Die Kriminalpolizei Landau hat nach dem Tod eines 7-jährigen Kindes am Sonntagmittag in einer Wohnung in der Verbandsgemeinde Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) Ermittlungen aufgenommen. Das teilt die Polizei mit. Derzeit werde geprüft, ob das Kind durch fahrlässiges Handeln zu Tode gekommen war.

Weitere Details, wie den genauen Ort des Geschehens hat die Polizei bisang nicht bekanntgegeben. Die VG Maikammer besteht aus lediglich drei Gemeinden. Neben Maikammer gehören auch die Ortsgemeinden Kirrweiler und St. Martin dazu. Nähere Informationen werde man am Montag zusammen mit der Staatsanwaltschaft mitteilen, teilt das zuständige Polizeipräsidium Rheinpfalz am Sonntagabend mit.