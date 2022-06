Die Polizei hat am Dienstag einen 69-Jährigen am Rheinufer bei Wörth aufgegriffen, der kurz zuvor noch im Fluss geschwommen war. Wie die Wörther Inspektion meldet, hatte die Wasserschutzpolizei Karlsruhe den Schwimmer gemeldet; Beamte aus Wörth hätten den Mann anschließend am Flussufer angetroffen, als er gerade im Begriff gewesen sei, sich anzuziehen. Der aus Hessen kommende Mann habe den Beamten gesagt, dass er täglich in unterschiedlichen Gewässern schwimmen würde. Die Schiffe im Rhein würden ihn nicht stören. Die Polizei war, wie sie schreibt, „aufgrund dieser und weiterer Aussagen des Mannes“ der Ansicht, dass er sich möglicherweise selbst gefährden könnte; er sei zunächst zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht worden und von dort aus in die Psychiatrie.