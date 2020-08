Das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) soll wie geplant zwischen 12. und 22. November stattfinden, jedoch in besonderer Form. Der neue Festivalleiter Sascha Keilholz hat gestern über erste Details informiert: Eine Woche lang soll es in den Mannheimer und Heidelberger Kinos ein physisches Festival mit einem konzentrierten Programm geben. Die Debüts im dotierten Wettbewerb, der nun „On The Rise“ heißt, stehen dabei im Zentrum. Acht Spielorte sind geplant.

An den letzten vier Tagen will das Festival dann „eine repräsentative Auswahl des Programms“ digital anbieten. Auch die Begegnung zwischen Filmschaffenden und Publikum werde sich sich teils ins Digitale verlagern.

Talentcamp geplant

Zudem gibt es eine Retrospektive namens „Le Deuxième Souffle“ über die zweite Generation der Nouvelle Vague. „Wir brauchen Filmgeschichte, wie Geschichte überhaupt, um die Gegenwart zu verstehen und einzuordnen. Diese Filme sind berauschende und inspirierende, für die große Leinwand geschaffene Werke“, so Keilholz.

Neu ist auch das „Cutting Edge Talent Camp“ zur Nachwuchsförderung. Hier sollen angehende Filmemacher auf Profis treffen können.