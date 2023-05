Für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr sind bisher etwa 6,8 Millionen Eintrittskarten verkauft worden. Anfang des Sommers sollen Fans die Möglichkeit haben, weitere Tickets zu erwerben, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Dann sollen vor allem Karten für die Wettbewerbe in anderen französischen Städten zum Verkauf stehen – etwa für Basketballspiele im nordfranzösischen Lille oder Fußballpartien in Bordeaux, Nantes, Nice, Marseille, Lyon und Saint-Étienne. Für die Spiele werden insgesamt etwa zehn Millionen Eintrittskarten angeboten.

Vor allen Dingen Franzosen kaufen Tickets

In der zweiten Verkaufsphase im Mai erwarben erneut Französinnen und Franzosen die meisten Tickets. Ein Drittel der verkauften Eintrittskarten holten sich Menschen aus mehr als 170 anderen Ländern. Im Schnitt waren sie 40 Jahre alt. 45 Prozent der Tickets erwarben Frauen, etwas mehr als die Hälfte Männer, wie die Organisatoren mitteilten.

Besonders beliebt waren demnach die günstigsten Tickets für die Eröffnungszeremonie, die bereits innerhalb einer Stunde vergeben waren. Karten für Triathlon, Sportklettern, BMC Racing und Freestyle verkauften sich jeweils innerhalb eines Tages.

Der Ticketverkauf für die Paralympischen Spiele soll am 9. Oktober beginnen.