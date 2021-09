Ein 68-Jähriger hat am Dienstagabend in Hainfeld mit einer Hundeleine eine Frau geschlagen und dabei verletzt. Wie die Polizei berichtet, ging der Mann mit seinem Hund Gassi. Eine 55-Jährige sprach ihn an, weil er gefühllos mit seinem Vierbeiner umgegangen war. Es kam zum Wortgefecht, das derart eskalierte, dass der Mann sie mit der Leine verletzte. Die Frau erlitt eine blutende Wunde auf der Nase und musste zum Arzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.