Am Sonntag ist ein 68-jähriger in einer Bank in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim laut Polizei beinahe Opfer eines sogenannten „Shoulder Surfers“ geworden. Diese versuchen, die PIN ihrer Opfer auszuspähen und ihnen dann die Geldkarte zu stehlen. Nachdem er seine Überweisungen getätigt und seine Kontoauszüge ausgedruckt hatte, wollte der 68-Jährige die Bank verlassen. Ein bislang Unbekannter lief ihm hinterher und wies ihn darauf hin, dass er 20 Euro beim Automaten für Kontoauszüge vergessen hätte. Da der Mann nur Englisch sprach, nahm er sie entgegen, um sich am Montag mit seiner Bank in Verbindung zu setzen. Er verließ wieder die Bank, als ihm der Unbekannte erneut hinterherlief und wieder zeigte, dass 20 Euro aus dem Automaten gekommen seien. Als der 68-Jährige dann seine EC-Karte erneut in den Geldautomaten schob und der Unbekannte neben ihm anfing, aufdringlicher zu werden, beendete er den EC-Vorgang direkt. Der Unbekannte verließ daraufhin umgehend die Bank. Der 68-Jährige beschrieb den Unbekannten so: ganz in Schwarz gekleidet, schwarze Mund- Nasen-Bedeckung und schwarze Kappe, etwa 1,68 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Durch sein umsichtiges Verhalten entstand dem 68-Jährigen kein Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.