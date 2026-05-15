Am Donnerstag gegen 8.30 Uhr wurde ein auffällig fahrender Pkw im Frankenthaler Nordring gemeldet. Eine Streife der Polizei entdeckte das Fahrzeug und kontrollierte die Fahrzeugführerin, eine 67-jährige Frau aus Frankenthal. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.