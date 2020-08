Eine 66-jährige Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz steht unter dem Verdacht, aus einem fremden Geldbeutel 450 Euro entnommen zu. Weil sie wohl das schlechte Gewissen plagte, gab sie das Geld aber wieder zurück. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 66-Jährige am Freitag gegen 9.45 Uhr auf der Polizeidienststelle erschienen, um einen Geldbeutel abzugeben, den sie im Vorraum einer Pirmasenser Bank gefunden hatte. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem 770 Euro in bar. Als die 68-jährige Pirmasenserin, die ihren Geldbeutel im Vorraum schlicht vergessen hatte, kurze Zeit später auf der Dienststelle erschien, stellte sie fest, dass 450 Euro fehlten. Damit konfrontiert, gab die Frau, die den Geldbeutel abgegeben hatte, zunächst an, dass mehrere Leute das Portemonnaie in den Händen hatten, bis sie sich schließlich bereit erklärt habe, das Fundstück zur Polizei zu bringen. Über Nacht überlegte es sich die 66-Jährige dann doch anders: Am nächsten Morgen erschien sie auf der Polizeidienststelle und übergab die 450 Euro. Dennoch muss sie sich nun wegen Diebstahls verantworten, so die Polizei.