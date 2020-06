[Aktualisiert 20.22 Uhr] Der Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wird wegen eines sprunghaften Anstiegs an Corona-Infektionen bis auf Weiteres geschlossen. Das haben die Firma Tönnies und der Kreis Gütersloh am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Die Schlachtungen seien bereits am Mittwochmittag eingestellt worden, nun würden weitere Bereiche nach und nach heruntergefahren, teilte das Unternehmen mit. Wie lange der Produktionsbereich geschlossen bleibe, müssten die Behörden nach Lage entscheiden.

Zuvor hatte der Kreis veranlasst, alle Kitas und Schulen bis zu den Sommerferien zu schließen. Der Corona-Ausbruch beim ostwestfälischen Schlachtereibetrieb Tönnies ist seit Anfang der Woche von 128 auf 657 positiv getesteten Mitarbeitern angestiegen. Dies sei nur ein Zwischenstand. Nach Angaben des Landrats Sven-Georg Adenauer (CDU) hatte der Kreis insgesamt 1050 Coronavirus-Tests für Beschäftigte der Firma Tönnies veranlasst. Insgesamt lagen am Mittwochabend 983 Testergebnisse vor.

Am Mittwoch war der sprunghafte Anstieg der Infektionszahlen beim Hauptproduktionsbetrieb von Deutschlands Marktführer bei der Schweineschlachtung bekanntgeworden. Rund 7000 Menschen sind den Angaben des Kreises zufolge in Quarantäne.

Zum Thema: Mitte Mai wurden schärfere Regeln für die Fleischbranche beschlossen.