Die Suche nach dem Kern der Pfalz und des Pfälzischen – das war die Idee unseres Leser-Gedichtwettbewerbs zum „Tag der Muttersprache“. Über 600 Menschen haben mitgemacht und mehr als 1000 Vierzeiler auf Pfälzisch verfasst, ganz ohne die Wörter „Palz“, „Pälzer“, „Pälzerin“ und „Pälzisch“. Unsere – natürlich völlig subjektive – Auswahl der spannendsten Gedichte gibt’s stellen wir jetzt vor:

Im Friehling sehn mer Mandle bliehe

Im Summer Sunn uf Rewe gliehe

Im Herbscht do schlotzt mer Neie Woi

Jetzt sag mer mol: Wu kann des soi? (Anne Naumann, Ellerstadt)

In unsre schäne Schlabbestadt

red ma des Bärmesänsa Blatt.

Als Kind gelernd mit viel Geduld,

wärs nät vaschded is selwa schuld. (Konrad Schmidt, Pirmasens)

Mer babbeln se, mer singe se,

se kimmt uns ausem Herz,

mer babbeln se, mer singe se,

stracksraus un ohne Ferz. (Hans Willwacher, Deidesheim)

Ihr Leit, was is mei Herz so schwer.

Des Dubbeglas, schun wirre leer.

Awwer de Woi hot, kaum verwässert,

Mei Häametsproch ganz schäa verbessert. (Christoph Beyer, Grünstadt)

Boddschamber, Droddwaa, Parablü,

wu sinn die schäne Name hie?

Moi Oma hot se noch verwend,

kä annres Word fer die gekennd. (Walter Fasold, Beindersheim)

Schlabbe zum Schlubbe,

Gläser mit Dubbe,

Kneedel mit Lewer,

des Volk is kläwwer! (Günter Handwerker, Böhl-Iggelheim)

Alleweil kann alles hääße:

Waard e Weilsche, geb’s de Gääße,

jetzert hot’s die Katz gefress,

allahopp dann, schunn vergess. (Wilhelm Sprengart, Enkenbach-Alsenborn)

Die weiteren Gedichte und die Gewinner der 18 Preise, die wir verlost haben finden Sie hier.