[Aktualisiert 15.20 Uhr] Schwer verletzt wurde laut Polizeibericht am Donnerstagmittag ein 64-Jähriger Motorradfahrer auf der K 32 bei Maikammer. Der Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis war von St. Martin kommend in Richtung Kreisel unterwegs, als ihn eine 57-Jährige aus dem Raum Neustadt übersah, die vom Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes auf die Kreisstraße einbiegen wollte. Der Mann erlitt aufgrund des Sturzes schwere Verletzungen und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Die K 32 war längere Zeit auf Höhe des Einkaufsmarktes voll gesperrt.