Seit Freitagnachmittag ist die 64-jährige Eva K. aus einem Seniorenzentrum in Homburg abgängig, wie die Polizei Homburg mitteilt. Aufgrund eines vorangegangenen Schlaganfalls habe sie Sprachstörungen und könne nur einsilbige Antworten geben. Sie sei außerdem Diabetikerin und auf Insulin angewiesen. Die Vermisste schiebe in der Regel einen Rollstuhl vor sich her. In der Vergangenheit sei sie mehrfach mit dem Zug nach Saarbrücken gefahren. Die 64-Jährige ist etwa 1,54 Meter groß, von korpulenter Statur und hat schulterlange rot-lilafarbene Haare.

Es könne aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde oder ihr etwas zugestoßen sein könnte. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Homburg melden. Telefon: 06841 1060.

