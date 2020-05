Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben inzwischen 6325 Corona-Fälle gezählt. Das waren am Montag (Stand 10 Uhr) 16 mehr als am Vortag. Seit dem ersten Auftreten der Corona-Pandemie Ende Februar sind 198 Infizierte gestorben, drei mehr als am Sonntag, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mitteilte. Die meisten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 wurden in der Landeshauptstadt Mainz (552) gezählt. Danach folgen der benachbarte Kreis Mainz-Bingen (405) und der Westerwaldkreis (344).

Mehr zum Thema