Die Polizei hat in Neuleiningen am Freitag eine 62 Jahre alte Autofahrerin angehalten, die ohne Führerschein, dafür aber wohl unter Einfluss von Kokain unterwegs war. Laut Mitteilung war der Polizei gemeldet worden, dass in der Sausenheimer Straße ein Auto unterwegs sei, das langsam Schlangenlinien fahren würde. Ein Drogen-Schnelltest reagierte bei der Fahrerin auf Kokain; ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Bestätigt dieser das Ergebnis des Schnelltests, wird sie mit diversen Verfahren rechnen müssen, so die Polizei: Fahren ohne Führerschein – sie hatte nämlich bereits keinen mehr –, Trunkenheit im Verkehr und Sichverschaffen von Kokain.