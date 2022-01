Ein paar verwelkte rote und gelbe Rosen, einige Grablichter, ein paar LED-Teelichter und eine Karte mit der Aufschrift „Möge Gottes Licht dein Herz erwärmen“ liegen an der Stelle zwischen den Rolltreppen am Ludwigshafener S-Bahnhof Mitte, an der bereits am 22. Dezember ein Obdachloser starb. Gegen 6.15 Uhr sei der Polizei Ludwigshafen eine leblose Person am Berliner Platz gemeldet worden, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage mit. Durch den Rettungsdienst und den Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Laut Polizei liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder ein Verschulden Dritter vor. Der 61-Jährige starb offensichtlich eines natürlichen Todes. Der Fall sorgte zuletzt auch in den Sozialen Medien für Gesprächsstoff. So wurde spekuliert, ob der Mann erfroren sei.