Bei einem Unfall mit seinem Rennrad ist ein 61 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei Landau mitteilte, kam der Mann am Samstag in der Nähe von Maikammer ohne Fremdeinwirkung zum Sturz und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Landstraße, auf der der Rennradfahrer unterwegs war, musste vorübergehend gesperrt werden.