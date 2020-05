Eine 61-jährige Zeitungsausträgerin ist am frühen Dienstagmorgen in der Innenstadt Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Die Frau war laut Polizei gegen 5 Uhr im Quadrat G 7 unterwegs, als ein Unbekannter sie aufforderte, Bargeld herauszugeben. Mit dem Rücken zur Wand stieß sie den Mann weg. Daraufhin prügelte er mit den Fäusten auf die Frau ein. Selbst als sein Opfer schon am Boden lag, soll er nicht von ihm abgelassen haben. Als sich ein Fahrzeug dem Tatort näherte, flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung Marktplatz. Die Polizei nahm wenig später einen 33-Jährigen fest.