In Rheinland-Pfalz soll die Hilfe für wohnungslose Menschen erweitert werden. „Housing First“ bedeutet, dass Betroffenen regulärer Wohnraum vermittelt wird, dass sie also nicht in Notunterkünfte eingewiesen werden. Nach den Worten von Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) startet das Projekt im nächsten Jahr, es laufen bereits Gespräche mit den Kommunen. Auf Antrag der FDP-Fraktion debattierte der rheinland-pfälzische Landtag am Mittwoch über die Hilfe. Warum das nicht nur die Opposition überrascht hat.

