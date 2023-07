Ausgelassene Stimmung, fröhliche Gesichter: 600 Paare haben am Samstag und Sonntag in und am Dom in Speyer ihr Ehejubiläum gefeiert. Bischof Karl-Heinz Wiesemann begrüßte unter anderem das seit längstem verheiratete anwesende Paar, das sich vor 74 Jahren das Eheversprechen gegeben hat. Die Jubilare waren aus der ganzen Pfalz angereist. Höhepunkte waren die Segnung der Eheleute, der gemeinsame Hochzeitswalzer auf dem Vorplatz und das Schwelgen in Erinnerungen. Mehr dazu lesen Sie hier. Dort gibt’s auch ein Video.