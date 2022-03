Eigentlich sollte nur eine Anhänger-Ladung Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht werden. Doch die Unterstützungswelle war so enorm, dass sich nun drei Lkw, ein Reisebus und zwei Sprinter auf den Weg machen. Die RHEINPFALZ begleitet den Konvoi einer privaten Hilfsinitiative. Schon jetzt ist klar: Vor Ort werden noch immense Herausforderung auf die Helfer warten. Was alles hinter der Organisation eines so großen Hilfstransports steckt, erfahren Sie im ausführlichen Bericht.