Berlin. Ungeachtet scharfer Kritik aus der Opposition hat das neue Bundeskabinett am Montag den von Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorgelegten Nachtragshaushalt gebilligt. Mit dem 60 Milliarden Euro schweren Budget will die Ampel-Koalition den Energie- und Klimafonds aufstocken. Am Donnerstag soll der Gesetzentwurf erstmals im Bundestag beraten werden. Kritiker führen verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Nachtragshaushalt ins Feld. „60 Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen sind ein Booster für die Volkswirtschaft“, erklärte Lindner nach dem Kabinettsbeschluss. Wie sich der Haushalt zusammensetzt und was die Opposition kritisiert, lesen Sie hier: