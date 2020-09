Die Kantstraße war am Dienstagmittag kurzzeitig wegen eines Unfalls mit einem Motorradfahrer gesperrt. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der 60-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Motorroller auf der Kantstraße in Richtung Betzenberg. An der Einmündung zur Kohlenhofstraße nahm ihm eine 50-jährige Autofahrerin die Vorfahrt. Der Motorrollerfahrer kollidierte deswegen mit dem Auto. Er wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 5000 Euro schätzt. Wegen des Unfalls war die Kantstraße rund zehn Minuten lang gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Kohlenhofstraße umgeleitet.