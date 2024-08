Opfer einer perfiden Betrugsmasche ist bereits am vergangenen Donnerstag eine 60-Jährige aus Schifferstadt geworden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, erhielt die Frau eine SMS ihres vermeintlichen Sohns, der angab eine neue Mobilfunknummer zu haben. Im Verlaufe der Kommunikation wurde dann eine kurzfristige finanzielle Notlage vorgetäuscht und die 60-Jährige gebeten, Geld an eine Firma zu überweisen, um eine ausstehende Rechnung zu begleichen. Um zu helfen, überwies die Frau daraufhin einen Betrag von knapp 2000 Euro an ein fremdes Bankkonto. Als der vermeintliche Sohn eine weitere Überweisung forderte, wurde die 60-Jährige misstrauisch und erstattete Anzeige.