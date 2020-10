Am Sonntagnachmittag ist eine 60-jährige Fliegerin aus dem Bereich Neustadt während eines Hobbyfluges im Waldgebiet nahe dem Dernbacher Haus abgestürzt. Laut Polizei herrschten zu genannter Zeit gute Flugbedingungen. Aus ungeklärter Ursache war die Frau in einen dortigen Baum gesunken. In hilfloser Lage konnte die Frau via Funkverbindung Kontakt zu anderen Fliegern ihres Vereins aufnehmen. Letztendlich wurde die Frau durch die eingesetzte Höhenrettung aus ihrer misslichen Lage befreit. Die Fliegerin erlitt keinerlei Verletzungen.