Rund 60 Güterzüge könnten noch zusätzlich zwischen Ludwigshafen/Mannheim und Wörth fahren – diese Kapazitäten will die Schweiz nutzen, um über Lauterbourg eine linksrheinische durchgängige Strecke bis nach Strasbourg zu schaffen. Die Entscheidung darüber dürfte bis September/Oktober in Frankreich fallen. Das geht aus Beiträgen zur „3. Verkehrskonferenz am Oberrhein“ in Kandel hervor. Die Details lesen sie hier.